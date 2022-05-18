Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden - Haberler

Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (2)- Yeniden

MAHALLELİ TOPRAĞA VERDİ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde babası Onur G. tarafından öldürüldüğü öne sürülen Kadir G.'nin cenazesi, komşuları ve dedesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Onur G.'nin babası, cenazeyi Ahmet Efendi Camii'ne getirdikten sonra buradan ayrıldı. Kale Mahallesi halkının katıldığı cenaze namazının ardından Kadir G., komşuları tarafından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANNESİ CENAZEYE GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Onur G.'nin ayrıldığı eşi Kader G., oğlunun cenaze namazına eski komşularından birini arayarak görüntülü bağlandı. Görüşmede ağlayan anne, Bursa'da olduğunu oğlunun cenazesini oraya getirmelerini istedi. Mahalleli ise Kader G.'ye cenazeye gelmediği için tepki gösterdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel