Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Haberler

ANKARA'da, oğlu Kadir G.'yi (2,5) döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Onur G. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Onur G., polise verdiği ifadede, "Çocuğumu öldürmedim, duvardan düştü" dedi.

Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıkan ve eşinden 6 ay önce boşanan Onur G., iddiaya göre, tutukluyken dünyaya gelen oğlu Kadir'i dövdü. Onur G., sabah olduğunda Kadir'i fenalaştığı ve balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü. Onur G.'nin hastanede bırakıp ayrıldığı Kadir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun ölümünün şüpheli bulunmasıyla polis, Onur G.'yi gözaltına aldı. Mahalleli ise Onur G.'ye, polis tarafından evden çıkarılırken linç girişiminde bulundu.