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Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Hasan Ay - Güncel
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Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kırıkkale Nur Camii'nde dualarla idrak edildi.

Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti

KIRIKKALE - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kırıkkale Nur Camii'nde dualarla idrak edildi. Binlerce vatandaş namaz kılıp, dua etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından camilerde programlar düzenlendi. Erkek, kadın, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, Nur Camii'nde saf tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Dr. Muhlis Akar tarafından vaaz verildi. Camiyi dolduran binlerce vatandaş, yatsı ve teravih namazını eda etti. Yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlarda cami avlusunda saf tuttuğu görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

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