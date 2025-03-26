Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
Avcılar'da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da aile katliamı: 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Kadir Gecesi'nde Kastamonu'da Camiiye Akın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadir Gecesi'ni dualarla kutlamak için Kastamonu'daki Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ne yüzlerce vatandaş akın etti. Camide açılan Sakal-ı Şerif'i görenler duygusal anlar yaşadı.

Kadir Gecesi'nde Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ne insan seli

KASTAMONU - Kastamonu'da bulunan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ne akın eden vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti. Camide ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kastamonu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'ni dolduran 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, dualar ederek namaz kıldı. Binlerce vatandaşın ellerini semaya açtığı Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'i de ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CİĞERCİ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.