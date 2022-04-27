Kadir Gecesi idrak ediliyor

Sakarya'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip hatim duası etti.

Çok sayıda kadın ve çocuğun da camilere akın ettiği gecede, camiler doldu taştı.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi camilerde ve avlularında saf tutarak, teravih namazını kıldı.