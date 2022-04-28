Kadir Gecesi idrak edildi

Muş'ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, kentteki Ulu, Hac serf, Alaattin bey ve Çağlayan camileri olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Vatandaşlar, teravih namazını kılıp, dua etti.