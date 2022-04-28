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Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Muş'ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, kentteki Ulu, Hac serf, Alaattin bey ve Çağlayan camileri olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Vatandaşlar, teravih namazını kılıp, dua etti.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Kadir Gecesi, Çağlayan, Hac, Muş, Güncel, Haberler

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