Kadir Gecesi idrak edildi
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen kadir gecesi programı Cami avlusu ve çevresindeki boş alanlarda namaz kılan vatandaşlar SİVAS - Sivas'ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
SİVAS (AA) - Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen kadir gecesi programı
Cami avlusu ve çevresindeki boş alanlarda namaz kılan vatandaşlar SİVAS - Sivas'ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami'de yer kalmayınca vatandaşlar cami avlusu ve çevresindeki boş alanlarda namaz kılıp, dua etti.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel