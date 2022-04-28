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Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen kadir gecesi programı Cami avlusu ve çevresindeki boş alanlarda namaz kılan vatandaşlar SİVAS - Sivas'ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

SİVAS (AA) - Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen kadir gecesi programı

Cami avlusu ve çevresindeki boş alanlarda namaz kılan vatandaşlar SİVAS - Sivas'ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami'de yer kalmayınca vatandaşlar cami avlusu ve çevresindeki boş alanlarda namaz kılıp, dua etti.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Kadir Gecesi, Sivas, Namaz, Cami, Güncel, Haberler

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