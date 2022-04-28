Kadir Gecesi idrak edildi

SİVAS (AA) - Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen kadir gecesi programı

Cami avlusu ve çevresindeki boş alanlarda namaz kılan vatandaşlar SİVAS - Sivas'ta Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Tarihi Ulu Cami'de yer kalmayınca vatandaşlar cami avlusu ve çevresindeki boş alanlarda namaz kılıp, dua etti.