Kadir Gecesi idrak edildi
AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Cemaatten görüntüler Dua edilmesinden görüntüler Namaz kılınmasından görüntüler Camiye gelen vatandaşlardan görüntüler Camiden görüntüler NİĞDE - Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
NİĞDE (AA) - Cemaatten görüntüler
Dua edilmesinden görüntüler
Namaz kılınmasından görüntüler
Camiye gelen vatandaşlardan görüntüler
Camiden görüntüler NİĞDE - Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Programda, İl Müftüsü Osman Ayas, sohbet etti, dua okudu. Ardından Yatsı namazı icra edildi.
AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel