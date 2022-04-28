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Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Cemaatten görüntüler Dua edilmesinden görüntüler Namaz kılınmasından görüntüler Camiye gelen vatandaşlardan görüntüler Camiden görüntüler NİĞDE - Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

NİĞDE (AA) - Cemaatten görüntüler

Dua edilmesinden görüntüler

Namaz kılınmasından görüntüler

Camiye gelen vatandaşlardan görüntüler

Camiden görüntüler NİĞDE - Niğde'de Fatih Sultan Mehmet Camisinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Programda, İl Müftüsü Osman Ayas, sohbet etti, dua okudu. Ardından Yatsı namazı icra edildi.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Kadir Gecesi, Niğde, Namaz, dua, Güncel, Haberler

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