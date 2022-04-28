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Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Kadir Gecesi, Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel, Haberler

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