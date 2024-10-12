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Kadir Delibalta Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Seçildi

Kadir Delibalta Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Seçildi
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda Kadir Delibalta, 323 delegenin oyuyla genel başkan seçildi. Genel kurulda muhtarlarla ilgili yasa beklentisini de dile getiren Delibalta, muhtarlığın önemine vurgu yaptı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulunda Kadir Delibalta genel başkan seçildi.

Altındağ Belediyesi 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu düzenlendi.

Başkanlık seçiminin de yapıldığı genel kurul kapsamında 323 delege açık seçimle oyunu kullandı. Oylama sonucu İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, konfederasyonun yeni genel başkanı oldu.

Delegelere teşekkür eden Delibalta, muhtar olmaktan dolayı övündüğünü belirterek, genel kurulun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şu anda muhtarla ilgili yasa beklediklerini söyleyen Delibalta, şunları kaydetti:

"Hükümet masasından muhtarların yasasının çıkacağına inanıyoruz. Müjdeyi devlet büyüklerimizden aldım ama bunu kongreden önce açıklamak emek hırsızlığı olur diye açıklamak istemedim. 11 yıldan beri bu yasayla ilgili çok uğraştık. Yasa harika, üzerinden defalarca geçtik. Muhtarlığın en büyük özelliği, teşekkür ile şikayet arasında bir makam olmasıdır. Doğruya teşekkür ederiz, eksiği şikayet ederiz, bunun güzelliği burada. Bana verilen görevi annemin ak sütü gibi, namusum ve şerefim gibi insan ayırmadan herkesi kucaklayarak yapacağım."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

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