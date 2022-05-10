Kadir Akkaş Halk Merkezinde iğne oyası atölyesi - Haberler

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Kadir Akkaş Halk Merkezinde iğne oyası atölyesi

Bültenler - Güncel
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Kadir Akkaş Halk Merkezinde iğne oyası atölyesi

Odunpazarı Belediyesi, çağdaş toplumun kurulmasına; sağlık, eğitim, çevre, kadın ve engelli haklarının savunulmasına; sanatın, kültürün ve vatandaşların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için 15 mahallede açtığı 16 "halk merkezini" hizmete sundu.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Halk merkezinde ise özellikle kadınlar ve çocukların kişisel gelişimleri için çeşitli branşlarda atölyeler düzenleniyor. Bu atölyelerden biri Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Kadir Akkaş Halk Merkezinde düzenlenen iğne oyası atölyesi.

Cuma günleri, 9.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen iğne oyası atölyesinde katılımcılara, ipek iplikten iğne ile oluşturulan üç boyutlu kenar dantellerinin nasıl işlendiği gösteriliyor. Usta öğreticiler tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmaları, büyük ilgi görüyor.

İğne oyalarının herhangi bir tekstilin kenarına oya olması amacıyla yapılan danteller olduğunu belirten yetkililer, "El emeği göz nuru" tanımına en fazla uyan el işlerinden biri olma özelliğini taşıyan iğne oyasının Anadolu'da birçok kadın tarafından yoğun şekilde üretilen bir elişi olduğunu kaydetti. Atölye katılımcılarının duygularını renklere ve oyaya dönüştürdüğünü de dile getiren yetkililer, iğne oyasının düğüm düğüm işlenerek sevgiliye, hasrete, umuda, istek ve dileklere ulaşmak için kullanıldığını kaydetti. Yetkililer, çok zengin çeşide ve geçmişe sahip olan iğne oyalarının, sadece süs eşyası olarak değil kişinin duygu ve düşüncelerini ifade etme aracı olarak da kullanıldığını söyledi.

İğne oyası atölyesinden çok keyif aldıklarını söyleyen atölye katılımcısı kadınlar, burada stres attıklarını kaydetti. Kadınlar, kendilerine bu olanağı sunan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

Odunpazarı, Üniversite, Atölye, Cuma, Güncel, Haberler

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