Kadınların yükselişi, 'Eşitlikçi Hikayeler Zirvesi'nde ele alındı

Kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda değişimin lideri yöneticiler, 'Eşitlikçi Hikayeler Zirvesi'nde' bir araya geldi. Zirveyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapmak ve eşitsiz durumun önüne geçmek amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Milliyet Gazetesi ve Shopsa ortaklığıyla gerçekleştirilen zirvede; iş, sanat ve sporda kadınların yükselişi ele alındı. Cinsiyet eşitsizliği, çabalara rağmen ortadan kaldırılamıyor. Milliyet Gazetesi'nin bunu ortadan kaldırmak amacıyla desteklediği Nesiller Boyu Eşitlik Hareketi kapsamında bugün; 'Eşitlikçi Hikayeler Zirvesi' gerçekleştirildi. İstanbul Pera Palas Otel'deki zirvede liderler, özellikle pandemiden sonra kadınların yaşadığı zorlukların daha da arttığına değindi. Dünyaca el ele verilerek zorlukların aşılabileceğine inanılan zirveye, özel sektörden birçok isim katıldı. Bu sektörlerin birbiriyle yapacağı iş birliğiyle ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek amaçlandı. Toplumsal eşitsizliğin ortadan kalkmasına en büyük vesilenin ise nesiller arası diyaloğun gelişmesi olarak görüldü.

Zirveye; Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, BM Kadın Birimi İletişim Koordinatörü Tayfun Yılmaz, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova ve Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan katılım sağladı.

"BM KADIN BİRİMİ KÜRESEL MEDYA BİRLİĞİ'NE DAHİL İLK TÜRK GAZETESİ"

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yıllardır çalışmalar sürdüren Milliyet Gazetesi, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi konusunda çalışmaları nedeniyle 6 Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Küresel Medya Birliği'ne dahil olan ilk Türk gazetesi oldu. Milliyet, kadının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında geçen Temmuz ayında da Türkiye ve dünyada bir ilki daha gerçekleştirerek Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin küresel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda yer alan ilk medya kuruluşu oldu.

"11 TAAHHÜTTEN BİRİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Milliyet, beş yıl boyunca somut faaliyetler içeren taahhütlerini belirleyerek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'nda yerini aldı. Forumun eylem başlıkları içerisinde kadınların saygın bir iş sahibi olarak ekonomi içinde istihdam edilmesini, verimli kaynaklara erişiminin artırılmasını, ekonomide cinsiyet dönüşümünü teşvik edilmesini hedefleyen 'Ekonomik Adalet ve Haklar' kategorisi altında 11 taahhütte bulundu. Bu taahhütlerden biri olan 'Eşitlikçi Hikayeler' sayfasında son bir yıldır kadın istihdamının gelişimine; iş, sanat ve spor hayatında kadınların yükselişine yer veren Milliyet, bu kapsamda 'Eşitlikçi Hikayeler Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Kadınların istihdam oranını artırmak ve yaşadıkları zorlukları azaltmak adına yaklaşık 2 yıl önce Birleşmiş Milletler ile iş birliği yaptıklarını belirten Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı şunları söyledi:

"Biz yıllardır kadın, eğitim, çocuk konusunda hassasız. Fakat pandemiyle inanılmaz bir dönem yaşamaya başladık. Bu dönemde sadece sağlık sorunlarıyla değil, aynı zamanda kadına şiddet haberlerinin de oldukça arttığı döneme girdik. Biz her zaman gazetemizde kadın ve çocuklarımıza gerek haberlerimizle gerekse manşetlerimizle yer verdik. Baktık ki sadece bunu yapmak işe yaramıyor. Bu yüzden başka projeler gerçekleştirerek sürdürülebilirliği amaçladık. Sorunu topyekün çözmek aslında hiçbir şeyi çözmemektir. Bir tek kadının ekonomik bağımsızlığını elde etmesi bile çok önemli etkiye sahip. Herkes elini taşın altına koymalı. Bunu da iş birlikleriyle gerçekleştirebiliriz."

"BU TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN KALKINMA MESELESİDİR"

BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova ise "Milliyet bizimle bir arada olmaya karar verdiğinde, çok iyi şeyler olacağını fark ettik. Burada özellikle medya kurumlarının yaptığı somut taahhütler söz konusu. Milliyet de Türkiye'de ilki gerçekleştirmiş oldu. 2 yıldan kısa sürede birlikte çok güzel işler yaptık. Özellikle haberleri ve manşetleriyle kadınların güçlenmesi için birçok destek çalışması yaptılar. Bu dünyanın tamamı ve Türkiye için kalkınma meselesidir. Umarım diğer kurumlar da bu mücadeleye katılır. Mete Belovacıklı'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

"KADINLAR HER ZAMAN DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR"

Ekonomi yapılanırken kadınların genellikle bunun dışında tutulduğunu, izole edildiğini belirten Asya Varbanova, "Böyle olmamalı. İklim krizi, savaşla iç içeyiz. Dünya artık yangın yeri. Bütün bu krizler düşünüldüğünde kadın ve kız çocuklar en fazla etkilenen kesim oluyor. Her zaman devre dışı bırakıyorlar. Genellikle erkekler karar verici oluyor. Hızlıca cüretkar adımlar atmalıyız. Özel sektör de bunları başarmak için çok önemli. Biz iş birliğimizle daha da iddialı hale geleceğiz. Bizi bekleyen çok daha büyük işler ve heyecanlı günler var" şeklinde konuştu.

"GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURDUK"

Kadın girişimcilerin buluştuğu E ticaret platformu Shopsa'nın Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise konuşmasında, "Toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın daha güçlü ve öz güvenli olmaları gerekiyor. Bunun için de birçok çalışma yapılıyor. Biz de kadın üreticilerimizin, emekçilerimizin ürünlerinin daha göz önünde olması, satılabilir olması için bir e-ticaret platformu kurduk. Çünkü inanıyoruz ki üreten, kazanan kadınlar daha iyi yetişmiş çocukların daha mutlu ailelerin anahtarıdır. Bu sebeple kadınlarımızın daha güçlü olması çok kıymetli. Bugün de burada Milliyet Grubu ve Shopsa olarak bir araya geldik. Kurumlararası güç birliği yaparak bugün kadınların hikayelerini ele alacağız. Umuyorum kasım ayında daha büyük bir organizasyonla tekrar birlikte olacağız" dedi.