Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan 2 yabancı uyruklunun gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevlilerce yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kadınların sokakta gizlice çekilen videolarının paylaşıldığı hesapları kullanan 2 şüphelinin yüzleri ve adres bilgileri tespit edildi.

Pakistan uyruklu olduğu belirlenen şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. de Küçükçekmece'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.