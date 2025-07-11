Kadınların Vatan Sevgisini Anlatan Tiyatro Oyunu 'Vatan Sevgisi' İki Şehirde Sahnelenecek

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) kültür-sanat girişimi olan Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından sahnelenen "Vatan Sevgisi" tiyatro oyunu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel Ankara ve İstanbul'da kadın izleyiciyle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, GİF tarafından 15 Temmuz'un direniş ruhunu ve kadınların milli iradedeki rolünü genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan oyun 14 Temmuz'da Ankara TÜRGEV Hümeyra Ökten Yükseköğretim Kız Yurdu'nda, 16 Temmuz'da da Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kadın izleyicilere özel oyun, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin yazdığı eşsiz direniş destanını, vatan sevgisi, milli irade ve toplumsal birlik temaları eşliğinde yorumlarken, yüzde yüz kadın emeğinin ürünü olarak öne çıkıyor.

Oyuncusundan sahne dekoruna, kostümünden prodüksiyonuna kadar her detayında kadın eli ve emeğiyle şekillenen "Vatan Sevgisi" oyunu, anlatısı kadar üretim süreciyle de kadın sözünün güçlü bir ifadesi niteliğinde.

Tiyatro gösterisi, 15 Temmuz'un taşıdığı tarihsel ve toplumsal önemi genç kuşaklara aktaran bir kültür-sanat etkinliği olma niteliği taşıyor.

Özellikle o gece sokağa çıkan, tankların önüne yürüyen, dualarıyla ve cesaretleriyle direnişe katılan kadınların varlığı oyunun merkezinde önemli bir yer tutuyor.

Etkinlik, gençlerin tarihsel olaylara kültür-sanat aracılığıyla daha derinlikli yaklaşmasına katkı sağlamayı ve milli birlik, demokrasi bilincini sanatın evrensel diliyle güçlendirmeyi amaçlıyor.