Ka.Der Genel Başkanı Akpolat: "Eşit Temsil Artık Bir Talep Değil, Demokrasi İçin Bir Zorunluluk"

Güncelleme:
KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, Ankara'da düzenlenen Kürsü Buluşmaları programında kadınların siyasette eşit temsilinin önemini vurguladı. Farklı siyasi partilerden kadın temsilcilerin bir araya geldiği etkinlikte, eşit temsilin demokrasi için bir zorunluluk olduğu ifade edildi.

(ANKARA) - Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı Yeşim Akpolat, "Kadınlar kürsüde olacak, kadınlar sözde olacak, kadınlar kararda olacak. Eşit temsil artık bir talep değil, demokrasi için bir zorunluluktur. Birlikte güçlüyüz, birlikte değiştireceğiz" dedi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen KA.DER Kürsü Buluşmaları programında, AK Parti, CHP, DEM, DEVA, İYİ Parti ve Yeni Yol temsilcileri, kadınların siyasette eşit temsili için aynı kürsüde bir araya geldi.

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, programın açılışında yaptığı değerlendirmede, kadınların partiler üstü bir dayanışma ile bir araya gelmesinin Türkiye demokrasisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Akpolat, "Bugün Ankara'da çok güçlü ve kıymetli bir tabloya tanıklık ediyoruz. Farklı siyasi partilerden kadınlar, tüm ayrımların ötesinde eşit temsil talebinde buluştu. Kadınların siyasette eşit yer alması, partiler üstü bir demokrasi meselesidir" ifadelerini kullandı.

"Kürsü Sonuç Raporu ve Deklarasyonu kamuoyuyla paylaşılacak"

Ankara buluşmasının, KA.DER Kürsü sürecinin önemli bir ayağı olduğunu belirten ve sürecin yol haritasını paylaşan Akpolat, "KA.DER Kürsü Buluşmaları'na Adana'da başladık, bugün Ankara'dayız. Önümüzdeki dönemde İzmir ve Mersin'de kadınlarla buluşacağız. Mart ayında ise İstanbul'da, tüm bu buluşmaların çıktılarıyla hazırladığımız KA.DER Kürsü Sonuç Raporu ve Deklarasyonu kamuoyuyla paylaşacağız" bilgisini verdi.

Akpolat, kadınların siyasette karşılaştığı engellerin bireysel değil, yapısal olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kadınlar siyasete hazır. Ancak siyaset hala kadınlara göre tasarlanmış bir alan değil. Finansmana erişimden seçilebilir sıralara, görünürlükten güvenliğe kadar pek çok engelle karşı karşıyayız. Bu tabloyu değiştirmek mümkündür ve bu değişim kadınların ortak mücadelesiyle gerçekleşecektir.

KA.DER olarak biz, kadınların siyasette güçlenmesi için partiler üstü bir zeminde çalışıyoruz. Kadın adayları desteklemeye, görünür kılmaya, izleme ve savunuculuk faaliyetlerimizi büyütmeye devam edeceğiz. Kadınlar kürsüde olacak, kadınlar sözde olacak, kadınlar kararda olacak. Eşit temsil artık bir talep değil, demokrasi için bir zorunluluktur. Birlikte güçlüyüz, birlikte değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
