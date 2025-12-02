Kadınların Oto Yıkamacılıkta Başarısı: Hülya Saltuklu'nun İnovatif Girişimi

ERZURUM'da emekli el sanatları öğretmeni Hülya Saltuklu, oto yıkama dükkanı açtı. İş yerinde 3 kadın istihdam eden Saltuklu, 'erkek işi' olarak bilinen oto yıkamacılığında kadınların farkını göstermek istediklerini söyledi.

Kentin yöresel dokuması ehramı gün yüzüne çıkaran çalışmalar yapan emekli el sanatları öğretmeni Hülya Saltuklu, oto yıkama dükkanı açtı. Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde 200 metrekare alanda iş yerini açan Saltuklu, eğitim almalarını sağladığı 3 kadını istihdam ediyor. 1 hafta, 10 günlük eğitimden sonra işe başlayan kadınlar, sabah 09.00 akşam 18.00 saatleri arasında mesai yapıyor. İş yerine gelen araçları kısa sürede pırıl pırıl bir hale getiren kadınlar, 'Başarı engelleri aşma cesaretiyle elde edilir' diyerek çalışmasını sürdürüyor.

'KADINLAR YAPAMAZ DİYE BİR ŞEY YOK'

Oto yıkamacılık konusunda hiç bilgisi olmadığını eğitim aldıktan sonra işe başladığını söyleyen çalışanlardan 2 çocuk annesi Kader Yılmaz (34), "Kadınlar yapamaz diye bir şey yok. Kadınlar da yapar ve hem de daha iyisini. Bu işe başladığım için mutluyum. Herkes 'Sen kadınsın nasıl yapıyorsun' diyor. Ben de 'Kadınlar her şeyi başarıyla yapar. Yeter ki çalışmak istesin' diyorum. Hülya Hanım da bize destek çıktı. Burada çalışıyorum ve mutluyum. İşimi de severek yapıyorum. Temizlik bayanların işidir. Bayanların var olduğunu göstermemiz lazım. Her işin hakkından gelebildiğini göstermemiz lazım" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR İÇİN OYUN ALANI DA YAPTIK'

Kadınların artık hizmet sektöründe var olması gerektiğini anlatan Hülya Saltuklu, 'Hayatta önce fark yaratır, sonra fark gösterirsin' sloganıyla hareket ettiklerini belirtti. Saltuklu, erkek işi olarak bilinen oto yıkamacılığında kadınların farkını göstermek istediklerini ifade etti. Kadınların görev aldığı oto yıkamacılığının bir ihtiyaç olduğunu düşünerek yola çıktıklarını ifade eden Hülya Saltuklu, "Şehrimizde özellikle kadın sürücülerimiz araçlarını her yere götüremiyor. Biz de onlara sıcak bir mekanda hizmet etmek için iş yerini açtık. Çalışanlarımıza bu sektörde eğitim verdikten sonra iş yeri faaliyete geçti. Çocuklar için oyun alanı yaptık. Araçlar yıkanırken, kadınlarımız sıcak çay ve kahvelerini içerken, çocukları da oyun alanlarında eğleniyorlar. İş bittikten sonra kadın sürücülerimiz temizlenen araçlarını teslim alıyorlar. Şimdilik 3 kadın çalışanımız var. Eğer talep çok olursa daha çok eleman istihdam etmeyi planlıyoruz" dedi.