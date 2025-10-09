Haberler

Kadınların Güçlenmesi İçin Toplantı Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımını artırmak amacıyla Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Eylem planının hazırlanmasına yönelik karar alındı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, ilgili kurum müdürleri ve temsilcilerinin katılımıyla İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kadınlara sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, yerel düzeyde kurumlar arası iş birliğinin artırılarak kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılımının desteklenmesi için Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı'nın hazırlanması kararı alındı.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun yerel dinamikleri dikkate alınarak hazırlanacak eylem planı ile kadınların, yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlayacak kararlar da toplantı kapsamında görüşüldü.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.