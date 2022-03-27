KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

? İSTANBUL'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi. Bugün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı. Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M.?nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.