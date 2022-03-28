KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ - Haberler

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KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

İSTANBUL'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Sosyal medya üzerinde kadınların gizlice videosu çekerek paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin N.M. (30) olduğu tespit edildi. Dün yapılan operasyonda şüpheli N.M. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde yakalandı. Gizlice video çekerek 'halkı kin ve düşmanlığı tahrik' suçunu işlediği belirlenen şüpheli N.M. sınır dışı edildi.

KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

KADINLARIN GİZLİCE VİDEOSU ÇEKEN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Medya, Güncel, Haberler

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