Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli sınır dışı edildi - Haberler

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Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli sınır dışı edildi

AA - Melike Gallenkuş - Güncel
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Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekip paylaşan şüpheli sınır dışı edildi

İstanbul Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu zanlı sınır dışı edildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu zanlı sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli hakkında sınır dışı işlemi yapıldı.

Bağcılar'da kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli N.M. (30), dün gözaltına alınmıştı.

AA / Melike Gallenkuş - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bağcılar, Göçmen, Güncel, Haberler

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