Kadınların ekmek yaparak yaptırdığı cami ibadete açıldı

BURSA - Bursa'da köylü kadınların fırında ekmek yaparak yaptırdığı cami ibarede açıldı.

Orhaneli ilçesine bağlı Başköy halkı eskiye camilerinin yerine yeni bir cami yapmak için kolları sıvadı. 2 yıl önce caminin temeli atıldı. Köyün kadınları da caminin biran önce bitmesi için köylerindeki fırınlarda hayır severler tarafından gönderilen unları yoğurarak ekmek yapıp bu ekmekleri Bursa'da satmaya başladı. Camiyi yaptırmak için 2,5 yıl boyunca her gün 10 fırın ekmek yapıp satan kadınların destekleriyle yapılan 4 milyon liralık cami ibadete açıldı. Hayırseverlerde camiye destek olması sayesinde camide ibadet etmeye başlandı. Kadınlar 2,5 yıllık emekleri sonunda köylerine cami kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Köylerine cami yaptırmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Böşköylü kadınlar, "Camimizin yapımına muhtarımızın öncülüğünde 2,5 yıl önce başladı. Bizde köyün kadınları olarak köydeki fırınlarda her gün 10 fırın ekmek satarak destek olduk. Bizim yaptığımız ekmekler ve hayır severlerin destekleriyle camimiz ibadete açıldı çok mutluyuz" dedi.

Orhaneli'nin en güzel camisini köylerine yaptırdıklarını belirten Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Köyümüzde 2,5 yıl önce cami yaptırmaya karar verdik. Köyümüzün kadınları ekmek yaparak destek olmak istediklerini söyledi. Her gün 10 fırın ekmek yaptılar bizde Bursa'da sattık. Hayırseverler de destek oldu. 2,5 yılın sonunda köyümüze çok güzel bir cami kazandırdık. Cami bugünkü fiyatlarla 4 milyon liraya mal oldu" şeklinde konuştu.