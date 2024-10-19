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Kadınları Zorla Fuhşa Sürükleyen 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kadınları Zorla Fuhşa Sürükleyen 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da tehdit ve baskı ile kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 9 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. 3 aylık takibin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

ŞANLIURFA'da tehdit ve baskı yoluyla kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 9 şüpheli, polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, şiddet ve baskı kullanarak kadınlara zorla fuhuş yaptıran kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 3 aylık takibiyle şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Ali LEYLAK-Kamera -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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