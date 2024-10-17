Üye Girişi
Haberler

Kadınları Dolandıran 9 Şüpheli Yakalandı

Kadınları Dolandıran 9 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir ve Aksaray'da, evlenme ve lüks araç satma vaadiyle 50 milyon avro dolandırdığı iddia edilen 9 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kurduğu çetenin dolandırıcılık yöntemi ve operasyon detayları ortaya çıktı.

NEVŞEHİR ve Aksaray'da, kadınları evlenme ve lüks araç satma vaadiyle yaklaşık 50 milyon avro dolandırdığı öne sürülen 9 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Almanya'da yaşayan gurbetçi kadınlara, kendilerini lüks bir otomobil markasının temsilcisi olarak tanıtarak ilk olarak araç satma bahanesiyle temas kurup, devam eden süreçlerde evlilik bahanesi ve çeşitli vaatlerle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bunun üzerine 7 aylık teknik ve fiziki takibin sonucu Nevşehir merkez, Gülşehir, Ürgüp ve Aksaray'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete lideri H.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen B.C.E., M.O.S., Ş.D., A.D., F.D., K.D., M.A.Ö. ve F.C. yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmalarında şüphelilerin çok sayıda kadını yaklaşık 50 milyon avro dolandırdıkları ve parayı 3'üncü şahısların banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. H.K. ve diğer 8 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Suç

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bu kez Sivas sallandı

 Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

Ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni İmralı'ya gidiyor

Yeğen Öcalan, İmralı yolcusu
Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esra Erol'da cinayet itirafı! Esra Erol'da son bölümde ne oldu? Ali Rıza Bey kızını neden öldürdü? Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında ve eşi kim? 10 nerenin plakası? 10 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? VGM Ortaöğrenim burs başvurusu! Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön lisans / Lisans burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları nedir? Türkiye Vergi Yüzsüzleri listesinde kimler var? İsimler açıklandı mı? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir? Rüyada tavşan görmek ne anlama gelir diyanet? Beyaz tavşan neyi simgeler? 09 nerenin plakası? 09 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? 2024 MB Ekim ayı faiz kararı ne olur, faiz indirimine gider mi? PPK toplantı tarihleri! DOLUNAY SAAT KAÇTA? Koç Dolunay'ının burçlara etkileri neler? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.