Kadınlardan Yangın Ekiplerine Pişi Desteği
Alanya'da orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak amacıyla kadınlar, birlik olup pişi hazırlayarak itfaiye ve jandarma ekiplerine dağıttı. Yangın bölgesindeki mahallelerde ise tedirgin bir bekleyiş sürüyor.

KADINLARDAN PİŞİ DESTEĞİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınına müdahale sürerken, bölgede oturanlar da ekiplere destek olmak için çaba gösterdi. Alevlerin yaklaştığı Gözüküçüklü Mahallesi'nde kadınlar, bir araya gelip pişi hazırladı. Kadınların yaptığı pişiler, söndürme çalışmalarına katılan itfaiye, jandarma ve orman ekiplerine dağıtıldı. Pişi yapan kadınlardan Fadime Kroll, "Yangına yardımcı olan halka, itfaiye ekiplerine, jandarma ekipleri ve belediye ekiplerine destek olmak amacıyla pişi yapmak için toplandık. Bir nebze destek olabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Yangın bölgesinin yakınındaki mahallelerde oturanların 3 gündür süren çalışmaları, tedirginlikle takip etti. Farklı mahallelerdeki alevlerin kendi mahallerine sıçramasının endişesini yaşayan Gözü­küçüklü Muhtarı Nuri Coşkun, "Yangın Yaylakonak'ta başladı, Şıhlar'a sıçradı, benim bölgeme doğru geliyor. Bölgem tehlike altında. Ekipler havadan karadan müdahale ediyor. Komşularımızın evleri tahliye edildi. Şu an bizim burada tahliye edilen evler yok ama yangın buraya gelirse tahliyeler olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

80 TON KAPASİTELİ UÇAK

Yangına havadan müdahalede, 80 ton su alma kapasitesine sahip 2 yangın söndürme uçağı da kullanıldı. Helikopterlerin yanı sıra dev uçak da yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
