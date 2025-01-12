Üye Girişi
Haberler
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de korkutan deprem

Kadınlardan Kadınlara Mektuplar..."Endişeni De, Umudunu Da, Yalnızlığını da Tanıyorum, Biliyorum; Görüyorum, Yanındayım"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar, "Şiddetsiz, eşit ve özgür yaşam" talebiyle Kadıköy'de eylem düzenledi. Eylemde, Kadın Savunma Ağı tarafından hayata geçirilen ve kadınlar arası dayanışmanın gücünü göstermeyi hedefleyen “Görüyorum, Yanındayım” kampanyası kapsamında. kadınlar tarafından yazılan mektuplardan bölümler okundu.

(İSTANBUL) - Kadınlar, "Şiddetsiz, eşit ve özgür yaşam" talebiyle Kadıköy'de eylem düzenledi. Eylemde, Kadın Savunma Ağı tarafından hayata geçirilen ve kadınlar arası dayanışmanın gücünü göstermeyi hedefleyen "Görüyorum, Yanındayım" kampanyası kapsamında. kadınlar tarafından yazılan mektuplardan bölümler okundu.

Kadın Savunma Ağı'nın çağrısıyla bir araya gelen kadınlar Kadıköy'de eylem düzenledi. "Erkek şiddeti düzenine karşı isyan, direniş, dayanışma" yazılı pantark açan kadınlar açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şiddetsiz, eşit ve özgür yaşamak istiyoruz"

"Erkek şiddeti her yerde, taciz her yerde. Erkekler, cezasızlık politikalarından güç alıyor. Katiller hanemizde. Hayatımız eve, aileye sığmaz. Şiddetsiz, eşit ve özgür yaşamak istiyoruz.

"Endişeni de, umudunu da, yalnızlığını da tanıyorum, biliyorum"

Biz birimizi bakışlarımızdan tanıyoruz. Biz birbirimizi gözlerimizden tanıyoruz. Endişeni de, umudunu da, yalnızlığını da tanıyorum, biliyorum. Görüyorum, yanındayım. Erkek egemen anlatıya ve iktidara karşı birbirimizin hikayelerine, deneyiminde, isyanına, öfkesine, duygusuna umuduna, birbirimizin anlattıklarına kulak verelim.

Devlet, sermaye, erkekler kendi çıkarları için her yere yayılan şiddet ağlarını besleyip büyütüyor. Şiddet ağlarıyla örülen erkek şiddeti düzeni yaratıyor. Bedenimiz, cinselliğimiz, emeğimiz, toplumsal ilişkilerimiz, yaşam alanlarımız, hayatımız erkek şiddeti düzeninin tahakkümü altına alınmak isteniyor. Sistematik biçimde yayılan bu şiddetin karşısında kendimizi ve bütün kadınları hep birlikte savunacağımız büyük bir beden olarak görüyoruz. Biliyoruz: Biz o bedeni direnişle ve umutla dokudukça özgür ve eşit yaşamlarda bulacağız."

Açıklamaların ardından, Kadın Savunma Ağı tarafından hayata geçirilen ve kadınlar arası dayanışmanın gücünü göstermeyi hedefleyen "Görüyorum, Yanındayım" kampanyası kapsamında kadınlar tarafından diğer kadınlara yazılan mektuplardan bölümler okundu.

Çiğdem'den Münevver Karabulut'a: Keşke yaşasaydın, keşke bir meydanda bir başka kadının elini tutarak aldığın güçle bağırsaydın, 'Eşitlik yoksa aşk da yok'

Çiğdem isimli bir kadının 2009'da katledilen Münevver Karabulut'a yazdığı mektuptan şu ifadeler aktarıldı:

"Tam 15 yıl önceydi: 2009 ve sen 17 yaşındaydın. Henüz İstanbul Sözleşmesi imzaya açılmamış; kadın hareketi henüz canını dişine takıp 6284 sayılı yasanın çıkmasını sağlamamış; henüz ülkenin o dönemki başbakanı "her kürtaj bir Uludere'dir" dememişti. Ama Susurluk rabıtalı, özelleştirilen Sümerbank'ın sahibi, holding, özel televizyon kanalı ve büyük bir servetin sahibi bir ailenin seni el birliği içinde öldürmesinden sonra, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü "onlar da kızlarına sahip çıksalarmış" demişti. Senin ve senin ailenin "namusunun" yargılanıp failin ve failin ailesinin her türlü korunduğu yedi aydan sonra yakalanabildi fail. bir dönem namus cinayetleri denen cinayetlerin kadın cinayetleri diye adlandırılmasını da daha birçok kadınla birlikte sana da borçluyuz. Keşke yaşasaydın Münevver, keşke 32 yaşında bir meydanda bir başka kadının elini tutarak aldığın güçle bağırsaydın, 'Eşitlik yoksa aşk da yok' "

Bir kadının annesine mektubu: "Sana yapılan haksızlıkları görüyorum, yanındayım"

Eylemde okunan bir diğer mektup ise Arya isimli bir kadının annesine yazdığı mektup oldu. Mektupta yer alan ifadeler şu şekilde:

"Sevgili Anneciğim, bu mektubu çocukluğumdan beri içinden çıkmanı hayal ettiğim mutfaktan yazıyorum sana. Henüz 18 yaşlarındayken hikayesini başkalarının yazmaya başladığı genç bir kadına yazıyorum. 18 yaşında evleniyor bu genç kadın, yaşadığı köyden başka bir köye gidiyor. Annesini özleyip ağlıyor bazen,19 yaşına geldiğinde kendisi anne olacağını öğreniyor. Ne çocuğuna isim koyabiliyor ne de bir kez onunla doya doya vakit geçirebiliyor. Belki işim bugün erken biterse kızımla ilgilenirim diye diye daha ona doyamadan bir başka çocuğu olacağını öğreniyor, bir kızı daha oluyor. İki kız çocuğunun üzerine de ben dünyaya geliyorum, "Yine erkek çocuğun olmadı, en iyisi yelekçeye git; dua et bir oğlun olsun, bir değerin olsun," dediklerinde neler hissettin kim bilir anne. "O köy de biraz devlet gibiydi." Sitemini görüyorum anne,yanındayım. Okuyabilme imkanım olsa öğretmen olmak isterdim derdin hep, köyde iş olduğu için okula devam edemedin ama abin öğretmen oldu anne. Sana yapılan haksızlıkları görüyorum, yanındayım"

"Kadından kadına bir çağrımız var"

Mektupların okunmasının ardından "kadından kadına" çağrı yapıldı:

"Kadından kadına bir çağrımız var. Hayatlarımızı ve birbirimiz savunma çağrısı. Görüyorum, yanındayım kampanyasına katılmak için, sokaklarda, evlerde, eylemlerde bir araya gelerek kadınların hakları için birlikte sesimizi yükseltebiliriz. Mücadelemizi, umudumuzu, mağruz birakıldığımız şiddet karşısında deneyimlerimizi anlatan, failleri ifşa eden bir video, ses kaydı, resim, yazı, mektup paylaşabiliriz"

Kadınlardan Kadınlara Mektuplar...
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
img

Otomobil satın aldığı galericiyi öldürüp intihar etti
img

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı

Transferler buna bağlı! İşte Süper Lig takımlarının harcama limitleri
Canlı anlatım! İlk gol geldi

İlk gol geldi! Tempo inanılmaz
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

İzmir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika İzmir Valiliği)? Çanakkale okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Bursa Valiliği)? Yalova okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Yalova Valiliği)? Kocaeli okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? Kocaeli okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Kocaeli Valiliği)? İstanbul okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika İstanbul Valiliği)? Başakşehir Galatasaray CANLI izle (ŞİFRESİZ)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.