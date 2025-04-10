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Kadınlardan 'Her motif bir kadın hikayesi' Projesi: Şiddete karşı farkındalık

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Lüleburgaz Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu tarafından başlatılan 'Her motif bir kadın hikayesi' projesi, kadına ve çocuğa yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yüzlerce motif toplamıştır. Kadınlar, yöreye özgü motiflerle bu projeye destek vermektedir.

(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu'ndan kadınların "Her motif bir kadın hikayesi" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında örülen yüzlerce motif, kadına ve çocuğa şiddete karşı bir araya getirildi.

Lüleburgaz Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu, anlamlı bir farkındalığa imza attı. Kadına ve çocuğa yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen grup, 'Her motif bir kadın hikayesi' diyerek başladıkları projeyle, kadınlardan yöreye özgü motifler topladı. Kısa sürede binden fazla kadının dahil olduğu projede yüzlerce motif, kadına ve çocuğa şiddete karşı bir araya getirildi.

Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu Başkanı Cemile Mil, "Bu hikaye kadına ve çocuğa şiddete farkındalık oluşturmayı nasıl yaparız, nasıl bütün kadınlara ulaşırız diyerek başladı. Sonra bir gün dedim ki Türk tarihinde yıllardan beri duygular, düşünceler kilimlere dokunur, renklerle ifade edilir. Bu dönemde kilim dokuyamadığımız için her kadından bir motif isteyelim diye düşündüm. 10 Şubat günü hepimiz bir motif yaptık, yani projeye 9 motifle başladık. 8 Mart'ta yaklaşık bin, bin 100 motifle yürüdük. Bu motifler cinayete kurban gitmiş kadın ve çocukları temsil ediyorlar. Şu an motiflerimiz 1,5 metre eninde, 11 metre boyundalar. Her kadın kendine sahip çıktı, çok destek verdiler. Hala destekler geliyor. Proje devam ediyor, bütün kadınlardan motifleri bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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