Kadınlardan Danıştay Önünde Protesto: "İstanbul Sözleşmesi'ni Biz Yazdık, Uygulatılana Kadar da Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi kadınlar Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ret kararını mahkeme önünde protesto etti. Polisin müdahale ettiği kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi'ni biz yazdık, uygulatılana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz" diye tepki gösterdi.

Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi kadınlar, Danıştay'ın Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmesinin iptali istemiyle açılan davayı reddetmesini Danıştay'ın önünde bu akşam protesto etti. Grubun, sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda; polisin kadınları uzaklaştırılmaya çalıştığı görüldü. Bir kadın bu sırada, "Biz Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararını kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni biz yazdık, uygulatılana kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz" diye bağırdı. Grup "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganı attı.

ANKA / Güncel