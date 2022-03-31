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Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı final müsabakasında Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı final müsabakasında Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı final mücadelesinde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Buse, yarın finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşacak.

Öte yandan 53 kiloda Zeynep Yetgil, yarı final müsabakasında Yunan Maria Prevolaraki'ye, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ise Bulgar Evelina Georgiova Nikolova'ya tuşla mağlup oldu.

Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Aslı Tuğcu ise şampiyonaya veda etti.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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