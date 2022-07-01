KADINLARA YARDIM İÇİN DURDU, ARACINDAN PARA DOLU ÇANTASI ÇALINDI

ANTALYA'da, bavul ve deri çanta satılan iş yerinde tahsildar Üzeyir Sönmez (50), yolda otostop yapıp, yardım isteyen 2 kadın için durdu. Kadınlardan biri ön koltuğa otururken, diğeri de şoför kapısını açmaya çalıştı. Panikle kadınlardan kurtulmaya çalışan Sönmez'in 11 bin TL, 600 euro ile 49 dolar bulunan çantası bu sırada çalındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Caddesi'nde meydana geldi. Toptan bavul ve deri çanta satılan şirkette tahsildar olan Üzeyir Sönmez, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, otostop yapan 2 kadın da kent merkezine kadar kendilerini götürüp götüremeyeceğini sordu. Yardım için durduğu kadınlardan biri, ön koltuğa geçerken, diğeri de Sönmez'in oturduğu şoför koltuğunun kapısını açmaya çalıştı. Panikleyen Sözmez, hızla hareket etmeye çalışırken, diğer kadın araçtan indi. Bir süre ilerleyen Sönmez, aracın güneşlik bölümünde yer alan; 11 bin TL, 600 euro, 49 dolar ve kendisine ait 700 TL ile cüzdanın yer aldığı deri çantanın çalındığını fark etti. Üzeyir Sönmez'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel