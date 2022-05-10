Kadınlara ve sağlıkçılara şiddetin önlenmesi teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda (2)

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU'NDAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşmelerinde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının hukuki boyutlarını anlattı. Akbaşoğlu, "Yürütme organının yetkisinde olan işlem, yürütme organı tarafından geri alınır. Daha önce, yürütme organı parlamenter sistemde Bakanlar Kurulu'ydu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yürütme organı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı kararıyla bunun sona erdirileceği açık hükümdür" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kadınlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan, 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, yarın kaldığı yerden devam edilmek üzere ara verildi.

Görüntü dökümü:

- Akbaşoğlu'nun Genel Kurul'a hitabı

Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,