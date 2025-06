Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yeni Başlangıç İmkanı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok kadınları ve kız çocuklarını etkilediğini belirterek, "Kadınlara ve kız çocuklarına yeni bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Yapacağımız yeni kadın konukevleri ve yeniden yapılandıracağımız hizmetlerimizle, şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir hale getireceğiz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da 'Depremden Etkilenen Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddete Müdahale İçin Önleyici ve Koruyucu Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından finanse edilen proje, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından kadınların ve çocukların haklarının korunmasını ve güçlendirilmesini, depremden etkilenen ve deprem bölgesinden yoğun göç alan illerde şiddet riski altında olan kadınların ve kız çocuklarının nitelikli hizmetlere erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Bakan Göktaş, projenin tanıtım filmine işaret ederek, "Filmimiz şu cümleyle başlıyordu; 'Deprem sonrası kadınlar ve kız çocukları için yeni bir başlangıç.' 6 Şubat'ta hepimiz, zamanın ve hayatın durduğu, şehirlerin yürek yakan bir sessizliğe büründüğü bir sabaha uyandık. O gün büyük kayıplar yaşadık. Yüz binlerce vatandaşımız evlerini, ailelerini, komşularını, kardeşlerini, en sevdiklerini kaybetti. Bütün Türkiye'yi derinden sarsan bu depremler en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiledi. Şu an, bu salonda bir araya gelmemizi sağlayan bu projeyle, kadınlara ve kız çocuklarına yeni bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Yapacağımız yeni kadın konukevleri ve yeniden yapılandıracağımız hizmetlerimizle şiddetle mücadelemizi daha güçlü bir hale getireceğiz. Ben kıymetli destekleriyle bu projenin hayat bulmasında katkısı olan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Proje Hizmetleri Ofisi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün kadınlar, 'Artık yalnız değilim' diyebiliyor. Her biri yaşadıklarını, umutla yaptıkları yeni başlangıçları, duygularını içtenlikle dile getiriyor. İşte bu projeyle, depremden etkilenen ve depremden sonra yoğun göç alan illerde yaşayan kadınlara ve kız çocuklarına destek olmayı amaçlıyoruz. Şiddet riski altındaki ya da şiddete maruz kalmış her bireyin, yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde, nitelikli önleme, koruma ve güçlendirme hizmetlerine erişimlerini artırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KİLOMETRE TAŞI OLACAK'

Bakan Göktaş, vaka yönetimini daha etkin hale getirmek için toplam 40 personeli süpervizör olarak yetiştireceklerini belirterek, "Bu amaçla, temel danışmanlık becerileri, krize müdahale ve kriz danışmanlığı ile değerlendirme ve vaka yönetimi başlıklarında eğitici eğitimleri düzenleyeceğiz. Bu mücadelede gönüllü olarak yer alan sivil toplum temsilcilerini de unutmadık. Kadın çalışmaları yürüten kuruluşların temsilcileri ve gönüllüleri için 6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddet, mağdur odaklı hizmet sunumu ve kurumlar arası iş birliği konularında özel eğitimler planlıyoruz. Çünkü biz bu mücadelenin, topyekun bir seferberlikle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu projeyle, paydaşlarımızın başlattığımız dönüşümün bir parçası olmalarından mutluluk duyuyoruz" dedi.

Proje kapsamında, kadınların sosyal ve ekonomik yönlerden güçlenmelerini sağlayacak çalışmaların da yer aldığını aktaran Bakan Göktaş, "Bu kapsamda, Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay ve Gaziantep'te beceri, haritalama ve ihtiyaç analizi çalışması yapacağız. Bu çalışmayla, kadınların sahip oldukları becerileri, ihtiyaçlarını ve desteklenebilecek alanları tespit etmeyi hedefliyoruz. Hazırladığımız kapsamlı anketlerle, her ilin kendi dinamiklerine uygun, yerinde ve etkili çözümler geliştireceğiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planlarımız, her daim bu politikalarımızın yol haritası oldu. Bugün tanıtımını yaptığımız bu proje, yıllardır süregelen çalışmalarımızın önemli bir kilometre taşı olacak. 'Şiddete karşı sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.