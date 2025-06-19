Kadınlara Kanser Eğitimi Verildi

Kadınlara Kanser Eğitimi Verildi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara, KETEM tarafından kanser belirtileri ve erken teşhis konusunda eğitim verildi. Uzmanlar, erken tanının önemini vurguladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara, kanser belirtileri ve erken teşhisin önemi konusunda eğitim verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi tarafından düzenlenen eğitimde, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri gibi sık görülen türler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uzmanlar, erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak KETEM'in sunduğu ücretsiz tarama programları hakkında bilgi verdi. Eğitimin sonunda çalışanların soruları yanıtlandı ve kanserle ilgili farkındalıkları artırıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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