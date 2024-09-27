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Kadınlara Fuhuş Yaptıran Masaj Salonlarına Operasyon: 48 Kadın Kurtarıldı

Kadınlara Fuhuş Yaptıran Masaj Salonlarına Operasyon: 48 Kadın Kurtarıldı
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İstanbul ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda masaj salonlarında para karşılığı fuhuş yaptıran 22 şüpheli gözaltına alındı, 48 mağdur kadın kurtarıldı.

İSTANBUL ve Aydın'da masaj salonlarında kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 9'u kadın 22 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 48 mağdur kadın kurtarılırken 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

33 ADRESE EŞ ZAMANI BASKIN

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri masaj salonlarında kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İstanbul'da Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler ve Maltepe ilçeleri ile Aydın ilinde olmak üzere 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 22 şüpheli yakalandı.

48 KADIN KURTARILDI

Zorla fuhuş yaptırılan 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 kadının kurtarıldığı öğrenilirken adreslerde yapılan aramalarda 31 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 114 bin lira, 100 Euro para ile 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet kurusıkı fişeğine el konuldu.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 22 şüpheli yapılan işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 10 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan fuhuş yaptıkları tespit edilen 20 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmek üzere İl göç idaresine teslim edildikleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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