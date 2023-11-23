Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Antalya'da TÜRKPA toplantısında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma modeli, hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalışıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma modeli, hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Göktaş, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin ihtisas komisyonlarının yer aldığı "Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi" konulu uluslararası toplantıya katıldı.

TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda katılımcılar onuruna öğle yemeği veren Göktaş, yaptığı konuşmada, milletvekilleriyle çalışmanın, onların fikirlerinden istifade etmenin, kadın haklarının güvence altına alınmasına zemin oluşturması açısından kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Toplantıyı, kadınların güçlenmesine yönelik gelecek vizyon ve hedeflerinin işbirliği içinde tayin edilmesi anlamında önemli bulduğunu aktaran Göktaş, parlamentoların, ülkelerin geleceğiyle ilgili kararların alındığı ve yol haritalarının belirlendiği kurumlar olduğunu vurguladı.

TÜRKPA'nın, Türk Parlamento diplomasisini geliştirmek ve Türk devletleri arasındaki mevcut bağları güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir yapı olduğuna işaret eden Göktaş, TÜRKPA'nın 2008'de 21. yüzyılda kurulan ilk uluslararası Türk teşkilatı olarak da tarihe geçtiğini anımsattı.

"Türkiye, yine zulmün karşısında durmakta"

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar geniş bir coğrafyaya yayılan Türk kimliğinin birlik olmasının, ülkelerin her alanda güçlenmesine hizmet edeceğini belirten Göktaş, "Bu vesileyle 2024'te 'Türk Dünyası Aile Çalıştayı'nı gerçekleştireceğimizin müjdesini de vermek istiyorum. Biz, kadın-erkek omuz omuza 100. yılına ulaşmış bir milletiz. İnanıyoruz ki kadınlarımız cesaret, bilgi ve tecrübeleriyle Cumhuriyet'in ikinci asrına da değer katacak." diye konuştu.

İsrail yönetiminin yaptığı korkunç katliamda öldürülenlerin yüzde 73'ünü kadınların ve çocukların oluşturduğunu anlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre, Gazze'de yaklaşık 55 bin hamile kadın bulunuyor ve her gün 200 doğum gerçekleşiyor. Yaşanan travma ve hastanelerin bombalanması neticesinde doğumların birçoğu ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Tarihte hep mazlumun yanında yer alan Türkiye, yine zulmün karşısında durmakta, Filistin halkı için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda Saygıdeğer Hanımefendinin öncülüğünde Gazze'de yetim çocuklarımızı, mazlumların sığınağı olan ülkemize getirmek için girişimlerimizi başlattık. Gazze'de şehit olan tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

"Milletimin en güçlü kalesi ailedir"

Milletin en güçlü kalesinin aile olduğunu dile getiren Göktaş, bu kalenin en güçlü neferinin de kuşkusuz kadın olduğunu ifade etti.

Kadınların hak ettiği saygınlığı kazanmaları için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Mecliste etkin bir şekilde çalıştığına dikkati çeken Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasamada KEFEK, yürütmede de Bakanlığımız kadınların karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almaları için çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak atılımlar gerçekleştiriyoruz. Kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak durumunda kalmaması için esnek ve uzaktan çalışma modeli, hibrit çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız nihayete erdiğinde kadınların iş ve aile dengesinin sağlanmasında öncü adımlar atmış olacağız. Ülkemizin temel politikaları ve Bakanlığımızın çalışmalarında, kadınların istihdam ve işgücü piyasasına katılımlarının artırılması hep önceliğimiz oldu."

Bakan Göktaş, TÜİK verilerine göre, 2005'te 4 milyon 773 bin olan kadın istihdam sayısını iki kattan fazla artırarak yaklaşık 11 milyona ulaştırdıklarını hatırlatarak, şiddete karşı sıfır tolerans ilkelerinin çok net olduğunu dile getirdi.

Bu ilke karşısındaki her türlü davranışla da mücadelelerini topyekun vereceklerini vurgulayan Göktaş, "Ülkemizde uygulanan ve dünyanın pek çok yerinde olmayan KADES ve GAMER Elektronik Kelepçe İzleme Sistemi, bu konuda verdiğimiz mücadelede hayati uygulamalardır." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, kadınların tüm imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarının, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamalarının, her alanda temsil ve katılımlarının artırılmasının, çalışmanın temel amaçları arasında yer aldığını aktardı.

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda da çalışma başlıklarını eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği olarak belirlediklerini belirten Göktaş, "Kadınlara yönelik tüm çalışmalarımızın ana hedeflerinden biri de önlerine bir engel gibi çizilen görünmez sınırları aşmalarına yardım etmektir." görüşünü paylaştı.

Araştırmalara göre dünyanın neresinde olursa olsun kadın siyasetçilerin erkek siyasetçilere kıyasla daha fazla psikolojik yıldırmaya maruz kaldığını dile getiren Göktaş, "Bu durumu değiştirecek adımları atıyoruz ve daha fazlasını gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.