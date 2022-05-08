Kadınlar Van Gölü için yürüyüşe geçti

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel:

" Van Gölü dünya harikası bir yer"

VAN - Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde başlatılan " Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" etkinliği için bir araya gelen onlarca kadın Van Gölü sahilinde yürüyüşe geçti.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen " Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" etkinliği için sabah saatlerinde onlarca kadın Van'ın Edremit ilçesindeki kent meydanında bir araya geldi. Erkeklerin de destek verdiği etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, kadınlar öncülüğünde Van Gölü için yürüyeceklerini belirterek, "Van Gölü'nün 430 kilometrelik çevresini adım adım yürüyeceğiz. Amacımız kapalı bir havza olan Van Gölü'nün kirliliğinin önlenmesi, buna dikkat çekilmesi, sahiplenilmesi, halkta bir bilinç oluşturulmasıdır. Van Gölü dünya harikası bir yer, uzaydan da fark edilecek kadar güzel bir maviliği var. Astronotların çektiği fotoğrafta da dünya birincisi seçildi. Bu kadar güzel ve özel bir yer olan Van Gölü'nü sahiplenmemiz, buna dikkat çekmemiz gerekiyor. Bunun için bu tür aktiviteler düzenliyoruz. Bugün Van'ın Edremit ilçesi sahilini yürüyeceğiz. Bu yürüyüş kadınlarımızın öncülüğünde olacak. 15 parkur şeklinde 430 kilometreyi bulan bir yolculuğumuz olacak. Bu şekilde bir sahiplenilmenin ve bir bilincin oluşturulacağını düşünüyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise bütün annelerin gününü kutlayarak, "Vangölü aktivistlerinin düzenlediği Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor programında bir aradayız. Van Gölü'nün temizliğiyle ilgili bir farkındalık oluşturulması amacıyla bir aradayız. Van Gölü'nün korunmasıyla alakalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Kurumlarımız çok büyük bir mesafe aldılar. Van Gölü'nün temizliğiyle ilgili çok büyük çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Arıtma tesisi, katı atık tesisi, derelerimizin ıslahı, dip çamur temizliğiyle ilgili büyük mesafe aldık. Çevrenin korunması, temizliği, bilinci ve Van Gölü'nün temizliğiyle ilgili farkındaylık oluşturulmasıyla alakalı Vangölü aktivistlerinin düzenlediği ve Anneler Günü'ne denk gelen bu etkinlikte büyük bir farkındalık oluşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan İrem Bayram da, Vangölü aktivistleriyle beraber ilk etabını gerçekleştirecekleri 430 kilometrelik Van Gölü çevresini yürüme etkinliğini başlatacaklarını söyleyerek, "Amacımız Van Gölü çevresinin güzelliklerini daha büyük kitlelere duyurabilmektir. Van Gölü'nü temiz tutabilmek ve çocuklarımıza miras bırakabilmek için hep beraber yürüyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından kadınlar Van Gölü için Edremit sahilinde yürüyüşe geçtiler.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da etkinliğe katılan kadınlara gül vererek Anneler Günü'nü kutladı.