Kadınlar Van Gölü için yürümeye devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Van Gölü için yürümeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Orhan Emen - Güncel
 - Güncelleme:

Kadınlar Van Gölü için yürümeye devam ediyorBİTLİS Van Gölü'nün kirlenmemesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşün 8'inci etabı tamamlandı.

Kadınlar Van Gölü için yürümeye devam ediyor

BİTLİS Van Gölü'nün kirlenmemesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşün 8'inci etabı tamamlandı.

"Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" projesi çerçevesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde yürüyen kadınlar, 7'nci parkur olan Adilcevaz ilçe merkezi ile Aydınlar beldesi etabını tamamladı. Yürüyüşe katılan kadınlardan Leyla Helvacı, Adilcevaz'dan Erciş ilçesine doğru yürüyeceklerini ifade ederek, "En büyük destekçimiz erkek arkadaşlarımız. onlara çok teşekkür ederim" dedi. Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel ise bugün Adilcevaz'dan Aydınlar beldesine yürüdüklerini söyleyerek, "Yürüyüşümüz çok keyifli geçiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Güncel

Adilcevaz Van Gölü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title