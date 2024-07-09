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Kadınlar Plajında Görevli Görevliye Saldırı

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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kadınlar Plajında, kapanış saati nedeniyle kendilerini uyaran görevliye saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kız kardeş, serbest bırakıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki Kadınlar Plajında, kapanış saati nedeniyle kendilerini uyaran görevli Özlem Ö.'yü çıkan tartışmada darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kız kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Hasanağa Kadınlar Plajı'nda meydana geldi. Saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veren plajda görevli Özlem Ö., kapanış saati konusunda uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıları dikkate almayan S.S.T. (29), H.E. (24) ve E.K. (33) isimli kardeşler, yüzmeye devam etti. Özlem Ö., kadınları bir kez daha uyarmak isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kardeş, Özlem Ö.'yü darbetti.

İhbar üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö., sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

'HAKARET EDİP, ABLAMLA BANA SALDIRDI'

Gözaltına alınan 3 kız kardeş, emniyetteki ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Plaj görevlisini darbetmediklerini, olayda asıl kendisinin darbedildiğini belirten S.S.T. şunları söyledi:

"Saat 17.30 civarı denizde fotoğraf çekiniyorduk, kadın 'Kalkın, gidin, saat 18.00'da kapanıyor' dedi. Biz toparlanırken, başımızda bekleyip, 'Bunlar nasıl insan, nasıl mahluk' diye hakaret etti. Biz saat 17.45'te kapıdaydık, ben 'Bir belediye çalışanına bu tavırlar ve bu üslup yakışmıyor' dedim. 'İstediğin yere şikayet et beni' dedi. Ablam da 'Ben buraya tekrar geleceğim ve saat 18.00'a kadar denizde kalacağım, sen de beni beklemek zorundasın' dedi. Kadın ablamın üstüne yürüdü, ben de engel olmak isteyince benim saçlarımdan tutarak sürüklemeye başladı. Oradaki diğer insanlar da araya girip, beni kadının elinden kurtarmaya çalıştı. Kadın o sırada çevredekiler bizi ayırmaya çalışırken zarar gördü. Ben ve ablam kadını darbetmedik. O kadın beni darbetti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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