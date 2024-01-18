Kadınlar İzmir'de Kayıp Çocuklar İçin Yürüdü

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi kadınlar, Türkiye'de kaybolduğu iddia edilen çocukların akıbetini sormak için İzmir'de yürüyüş düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın hesap vermeye çağıran kadınlar, "Bu ülkeyi kayıp çocukların ülkesi, devlet tarafından öldürülen çocukların ülkesi olmaktan çıkaracağız" dedi.

Kadınlar Birlikte Güçlü platformu, 6 Şubat depremi ve Jeffrey Epstein davası ile yeniden gündeme gelen Türkiye'de kaybolan çocuklara dikkat çekmek için İzmir'de yürüyüş düzenledi. Polis Karşıyaka İskelesi'nde toplanan kadınları "Basınla beraber yürüyorsunuz, eylem yapacaksınız" diyerek engellemek istedi, yürüyüş yapan kadınların önünü kesti. Yürüyüşte ısrar eden kadınlar "Kayıp çocuklar nerede? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hesap ver!" pankartı açarak Karşıyaka İzban önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık, "Kayıp çocuklar nerede?", "AKP elini çocuklardan çek", "Koruma, aklama, yargıla" sloganları atıldı

"BU ÜLKEDE GÜNDE ORTALAMA 32 ÇOCUK KAYBOLUYOR"

Kadınlar Birlikte Güçlü oluşumu üyesi Emine Akbaba'nın, yürüyüşün bittiği Karşıyaka İzban girişinde yaptığı açıklama şöyle:

"Bu polis ablukası, Epstein adasında seks işçiliğine karşı Türkiye'den kaçırılan çocukların takipçisi olduğumuz için bizlerin karşısına dikilenler her gün çocuklar cemaatlere, tarikatlara teslim edenler. Bu karşımızda dikilenler, çocuk istismarını mahkeme salonlarında aklayanlar. Bu gördükleriniz şiddet gördüğü için karakola giden kadını evine yollayanlar.

En son TÜİK'in 3 yıl önce açıkladığı verilere göre, bu ülkede günde ortalama 32 çocuk kayboluyor. 6 Şubat depreminin ardından refakatsiz çocuklara ne olduğu sorusu ise dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve şimdiki Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından cevapsız bırakılıyor, kaç çocuk için kayıp başvurusu yapıldığı ise bir sır gibi saklanıyor. Daha geçtiğimiz günlerde tüm dünyanın gündemine düşen Epstein adasındaki seks ticareti, Türkiye'den çocukların kaçırıldığını gözler önüne seriyor. 1999 depreminde Bill Clinton'ın çocuklarla çekmiş olduğu pozlar hala açıklanamıyor. Çocuk sevgisi değil, çocuk istismarı olduğunu biliyoruz.

Buradan bir kez daha tüm kadınlara çağrımızdır; hiçbir çocuğun geleceğini cemaatlere, tarikatlara bırakmayacağız. Bu ülkeyi kayıp çocukların ülkesi, devlet tarafından öldürülen çocukların ülkesi olmaktan çıkaracağız. Bu gördüğünüz ablukaya karşı, bugün o barikatları aşarak yürüdük. Çünkü biz kadınlar kendi hayatlarımızdan da, kendi haklarımızdan da, çocukların geleceğinden de vazgeçmiyoruz. Kadınlar Birlikte Güçlü olarak her yerde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"