Üye Girişi
Haberler

Kadınlar İzmir'de Kayıp Çocuklar İçin Yürüdü

Güncelleme:
Abone Ol

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi kadınlar, Türkiye'de kaybolduğu iddia edilen çocukların akıbetini sormak için İzmir'de yürüyüş düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın hesap vermeye çağıran kadınlar, 'Bu ülkeyi kayıp çocukların ülkesi, devlet tarafından öldürülen çocukların ülkesi olmaktan çıkaracağız' dedi.

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi kadınlar, Türkiye'de kaybolduğu iddia edilen çocukların akıbetini sormak için İzmir'de yürüyüş düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın hesap vermeye çağıran kadınlar, "Bu ülkeyi kayıp çocukların ülkesi, devlet tarafından öldürülen çocukların ülkesi olmaktan çıkaracağız" dedi.

Kadınlar Birlikte Güçlü platformu, 6 Şubat depremi ve Jeffrey Epstein davası ile yeniden gündeme gelen Türkiye'de kaybolan çocuklara dikkat çekmek için İzmir'de yürüyüş düzenledi. Polis Karşıyaka İskelesi'nde toplanan kadınları "Basınla beraber yürüyorsunuz, eylem yapacaksınız" diyerek engellemek istedi, yürüyüş yapan kadınların önünü kesti. Yürüyüşte ısrar eden kadınlar "Kayıp çocuklar nerede? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hesap ver!" pankartı açarak Karşıyaka İzban önüne kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık, "Kayıp çocuklar nerede?", "AKP elini çocuklardan çek", "Koruma, aklama, yargıla" sloganları atıldı

"BU ÜLKEDE GÜNDE ORTALAMA 32 ÇOCUK KAYBOLUYOR"

Kadınlar Birlikte Güçlü oluşumu üyesi Emine Akbaba'nın, yürüyüşün bittiği Karşıyaka İzban girişinde yaptığı açıklama şöyle:

"Bu polis ablukası, Epstein adasında seks işçiliğine karşı Türkiye'den kaçırılan çocukların takipçisi olduğumuz için bizlerin karşısına dikilenler her gün çocuklar cemaatlere, tarikatlara teslim edenler. Bu karşımızda dikilenler, çocuk istismarını mahkeme salonlarında aklayanlar. Bu gördükleriniz şiddet gördüğü için karakola giden kadını evine yollayanlar.

En son TÜİK'in 3 yıl önce açıkladığı verilere göre, bu ülkede günde ortalama 32 çocuk kayboluyor. 6 Şubat depreminin ardından refakatsiz çocuklara ne olduğu sorusu ise dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ve şimdiki Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından cevapsız bırakılıyor, kaç çocuk için kayıp başvurusu yapıldığı ise bir sır gibi saklanıyor. Daha geçtiğimiz günlerde tüm dünyanın gündemine düşen Epstein adasındaki seks ticareti, Türkiye'den çocukların kaçırıldığını gözler önüne seriyor. 1999 depreminde Bill Clinton'ın çocuklarla çekmiş olduğu pozlar hala açıklanamıyor. Çocuk sevgisi değil, çocuk istismarı olduğunu biliyoruz.

Buradan bir kez daha tüm kadınlara çağrımızdır; hiçbir çocuğun geleceğini cemaatlere, tarikatlara bırakmayacağız. Bu ülkeyi kayıp çocukların ülkesi, devlet tarafından öldürülen çocukların ülkesi olmaktan çıkaracağız. Bu gördüğünüz ablukaya karşı, bugün o barikatları aşarak yürüdük. Çünkü biz kadınlar kendi hayatlarımızdan da, kendi haklarımızdan da, çocukların geleceğinden de vazgeçmiyoruz. Kadınlar Birlikte Güçlü olarak her yerde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA / Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Çocuk İzmir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türk astronot Alper Gezeravcı hangi gezgene çıkıyor, Ay'a mı çıkıyor? 19 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak? 18 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir? Galatasaray - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Ümraniyespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta? Türk astronot CANLI İzleme linki! Alper Gezeravcı uzaya fırlatma hangi kanalda? Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti GAZİANTEP adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti GAZİANTEP Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title