Haberler

Kadınlar Güçleniyor Kent Eşitleniyor Projesi Kırsalda Yaygınlaşıyor

Kadınlar Güçleniyor Kent Eşitleniyor Projesi Kırsalda Yaygınlaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan gezici dayanışma otobüsü, kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklara psikolojik, sosyal, sağlık hizmetleri sunarak destek olmaya devam ediyor.

Muğla'da, büyükşehir belediyesinin "Kadınlar Güçleniyor Kent Eşitleniyor" vizyonuyla ziyaretlerine başlayan gezici dayanışma otobüsünün, kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklarla buluşmaya devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, merkezden kırsala herkese hizmet götürmenin hedeflendiği gezici dayanışma otobüsünün ilk durağının Milas'ın Bozbük Mahallesi olduğu, ardından Yatağan Akgedik, Ortaca Yeşilyurt, Bodrum Dirmil ve Ula Esentepe mahallelerinde de kadınlar ve çocuklarla buluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, otobüste kadınlar için psikolojik ve sosyal destek görüşmeleri, sağlık ve danışmanlık hizmeti, hukuki haklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme ile güçlenme ve dayanışma buluşmaları düzenlendiği belirtildi.

Çocuklar için de yaratıcı atölyeler, psikolojik destek ve rehberlik, sosyal etkinlikler ve paylaşım alanlarının otobüs içerisinde yer aldığına dikkati çekilen açıklamada, böylece kadınlar kendilerine yönelik destek hizmetlerinden faydalanırken, çocukların da güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkanı bulduğuna vurgu yapıldı.

Gezici dayanışma otobüsünün yaklaşan özel günler için çocuklara özel programlar da düzenlediğinin altı çizilen açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çocuklar için hazırlanan Cumhuriyet atölyelerinde, hem değerler eğitimi verileceği hem de Cumhuriyetin anlamı ve kazanımlarının yaratıcı etkinliklerle çocuklara aktarılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin kadın ve çocuklara doğrudan temas eden önemli bir sosyal belediyecilik örneği olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Gazze'de ateşkesin ardından Trump İsrail'e gitme kararı aldı

İşte ateşkeste kritik 5 günün detayları! En özel görev Trump'a
Türkiye'ye ait bir SİHA, Gazze'deki ateşkes sonrası Akdeniz'de ay yıldız çizdi

Gazze'deki ateşkes sonrası Türk SİHA'sının verdiği mesaja bakın
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler

Devlet hastanesinde skandal! Her şeyi 30 bin lira için yapmışlar
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından çıkan şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.