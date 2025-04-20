Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı

Bir ilimizde Paskalya Bayramı coşkusu! Belediye başkanı da katıldı
Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi

Kadınlar El Sanatları Kursu ile Hem Öğreniyor Hem Sosyalleşiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da açılan El Sanatları Kursu, kadınlara hem öğrenme hem de sosyalleşme fırsatı sunuyor. Kursiyerler, el işi yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadınlar el sanatları kursunda hem sosyalleşiyor hem de öğreniyor

ELAZIĞ - Elazığ'da kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan El Sanatları Kursu'nda bir yandan sosyalleşirken bir yandan da öğreniyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl içerisinde açtığı binlerce kursta yüzbinlerce insana eğitim veriyor. Tüm talepleri değerlendiren ve mahalle mahalle kurslar açan Halk Eğitim Merkezi, özellikle kadınların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede açılan El Sanatları Kursu, yoğun ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar bir yandan sosyalleşirken bir yandan da el işi öğreniyor. Tel kırma, örgü, epoksi olmak üzere birçok ürün yapan kursiyerler, aynı zamanda bunları satarak aile ekonomilerine katkı da sağlıyor.

Kurs hakkında bilgi veren usta öğretici Mesude Kartal, "Kursumuzda her ürün yapılıyor. Bu sene epoksi yapıyoruz. Anahtarlıklar yapıyoruz. Tel kırma, çanta, örgüler yapılıyor. 10 tane öğrencim var. Burada öğrencilerimiz isteklerine yönelik çalışıyor. Zamanlarını değerlendiriyorlar. Evden uzaklaşıp burada stres atıyorlar. Keyifli zaman geçiriyorlar. Taleplerine yönelik ürünler üzerinde çalışıyoruz. Yaptıkları çantalardan sipariş alıyorlar. Hatta yurt dışına bile sattıkları olmuştur. Bu şekilde kendilerine ve ailelerine maddi katkıda sağlamış oluyorlar" dedi.

Bir yıldır kursa geldiğini aktaran kursiyerlerden Songül Barut, "El sanatlarıyla ilgili tel kırma, örgü, çanta gibi ürünler yapıyoruz. Bende boş vakitlerimi kurs da değerlendiriyorum. Aynı zamanda sosyalleşiyor ve arkadaş ediniyoruz" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.