Kadınlar Doğa Yürüyüşü ile Sağlıklı Yaşama ve Doğa Koruma Vurgusu Yaptı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen kadınlar, sağlık yaşama ve doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen doğa yürüyüşüne, Bitlis ve çevre illerden 15 kadın katıldı.

Tatvan ilçesinde bir araya gelerek Pınarbaşı Mahallesi'ndeki tepelik alanda yaklaşık 20 kilometre yürüyüş yapan kadınlar, Çağlayan Mahallesi'nde etkinliği sonlandırdı.

Dernek Başkanı Dilruba Ercan, Van Gölü'nün ve çevrenin korunmasına yönelik etkinliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve çevre bilinci oluşturmak istediklerini belirten Ercan, "Kadınlar olarak Tatvan'da doğa yürüyüşüne çıktık. Belirlediğimiz parkurumuz yaklaşık 20 kilometreydi. Bu güzel günde güzel bir etkinlik yaptık." dedi.