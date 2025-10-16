Haberler

Kadınlar 'Boş Tencere Eylemi' İçin Meydanlarda

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, yapılan açıklamada, 'Aile Yılı' ilan edilen 2025 yılında ailelerin sofrasının boş olduğunu vurguladı. Kadınların yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı sesi olmak üzere yarın Türkiye genelinde 'Boş tencereni al, sen de gel' eylemine katılacaklar.

Haber : Kadir DEVİR / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadınların yoksulluğa, borca ve adaletsizliğe karşı emeğinin görünür kılınması talebiyle cuma günü ülke genelinde yapılacak "Boş tencereni al, sen de gel" eylemine ilişkin "'Aile Yılı' ilan ettikleri 2025 yılında ailelerin sofrası boş, tenceresi boş. Sarayın şatafatı bol ama milletin sofrası boş. Bu sofralarda kadının emeği var ama maalesef o emek ucuz. Ekmek de maalesef o sofrada yok. Kadınların tenceresi boş çünkü sarayların sofraları dolup taşıyor" dedi.

CHP Kadın Kolları, yarın Türkiye genelinde "Boş tencereni al, sen de gel" eylemi yapacak. Eylem öncesi ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Geçtiğimiz yılı 'emekli yılı' ilan etmişlerdi. Emekli aç kaldı. Bu yılı da 'aile yılı' ilan ettiler. Aileler maalesef aç" dedi. Kaya, şöyle devam etti:

"Sarayın geçtiğimiz günlerde günlük ve aylık harcamaları kamuoyuyla paylaşıldı. Ne diyor peki bu bilgiler bize? Biz neyi anlıyoruz, neyi öğreniyoruz? Sarayın bir aylık harcaması 1 milyar TL'ymiş. Yani bizim aslında düşünürken bile sıfırlarını hesap etmekte zorlandığımız bir rakam. Ama maalesef kimilerinin bir aylık, bir sarayın harcaması bu kadar. İtibardan asla ve asla tasarruf etmediklerine bir kere daha tanık olduğumuz sarayın bir aylık harcaması 1 milyar 100 milyon TL. Biz şunu biliyoruz: Türkiye'de milyonlarca insan asgari ücretle, asgari gelirle geçim mücadelesi veriyor. Aileler asgari gelirle geçim mücadelesi içinde. Peki, sarayın bir aylık harcamasıyla kaç asgari ücretli, kaç asgari gelirli aile geçimini sağlayabilir? 50 bin üzerinde aile, sarayın bir aylık harcamasıyla geçinebilir. Üstelik bu asgari gelir dediğimiz tutar çoktan açlık sınırının altında kalmış durumda.

"Kadınlar, gençler, erkekler, emekliler bu yılı boş tencereyle geçiriyor"

Sarayın şatafatı bol, gördüğünüz üzere bu rakamlardan da anlıyoruz, ama milletin sofrası boş. 'Aile yılı' ilan ettikleri 2025 yılında ailelerin sofrasını boş, tenceresini boş bıraktılar. Kadınlar, yani evin geçimini üstlenen; eşiyle birlikte eşit şekilde evin yükünü çeken, sofrayı kurmakla yükümlü olan kadınlar, kimi zaman da gençler, erkekler, emekliler bu yılı boş tencereyle geçiriyor maalesef. Sarayın şatafatı bol ama milletin sofrası boş. Bu sofralarda kadının emeği var ama maalesef o emek ucuz. Ekmek de maalesef o sofrada yok.

"Kadınların tenceresi boş çünkü sarayların sofraları dolup taşıyor"

Kadınların tenceresi boş çünkü sarayların sofraları dolup taşıyor. Kaynamayan bu boş tencerede AKP'nin iflas etmiş ekonomi politikası var. Bu yokluk, bu yoksulluk en çok kimi vuruyor? En çok kimi derinden etkiliyor? Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan anneyi. Çocuğu okuldan aç dönen, dolayısıyla okul başarısı düşen çocuğu... Çünkü çocuk boş mideyle neyi düşünsün? Çocuğun tek düşünebildiği şey, o boş mide. Peki, bir anneyi bir babayı çocuğunun açlığından daha çok ne kederlendirebilir?

"Kadınlar, AKP'nin boş bıraktığı o tencereleriyle meydanlarda olacaklar"

İşte AKP'nin bu millete yaşattığı sefaletten dolayı, bu ülkenin tüm kadınları yarın, yani cuma günü saat 17.00'de, 81 ilde Cumhuriyet Halk Partimizin Kadın Kolları örgütlerinin hazırlığıyla meydanlara dökülecek. Kadınlar, AKP'nin boş bıraktığı o tencereleriyle meydanlarda olacaklar. O boş tencerelerden, o boşluğun sesi çıkacak. O boş tencerelerle sarayda oturup milletin sesini duymayan, halktan kopmuş AKP iktidarının kulaklarını çınlatacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Okul müdürünü çocuklarının önünde vurdu! Bir de o anları kayda aldırdı

Müdüre çocuklarının önünde kanlı pusu! Bir de o anları kayda aldırdı
80 gram döneri 615 liraya satıyorlar

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.