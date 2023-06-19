Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu İzmir'de Kadın ve LGBTİ Hakları İçin Eylem Yaptı

KERİM UĞUR

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu; kadın ve LGBTİ hakları için bugün İzmir'in Konak vapur iskelesi önünde bir araya geldi. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'ndan Didar Gül, "Bugün, buradan Onur Ayı'ndan bir kere daha sesleniyoruz; ne onur yürüyüşlerimizi ne pikniklerimizi ne gezilerimizi yasaklayamazsınız. Biz bu mücadeleden vazgeçmedikçe Onur Ayları, Onur Yürüyüşleri bu memlekette gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyeleri, bugün İzmir'de Konak vapur iskelesi önünde kadın ve LGBTİ hakları için bir araya geldi. Platform üyeleri "Biz hala buradayız" yazılı pankart ile eylem yaptı.

"SAKIN HA SAKIN 6284 SAYILI KANUNA DOKUNMAYA CESARET ETMEYİN"

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu'ndan Didar Gül, basın açıklamasında şunları kaydetti:

"28 Mayıs seçimlerinin üzerinden yalnızca yirmi gün geçti. Buna rağmen iktidarın, kadın, çocuk, LGBT düşmanı politikaları dur durak bilmiyor. Gittikçe hızlanan bir saldırıyla kadınlar, LGBT artılar, çocuklar ilk hedef haline geliyor. Daha yirmi gün olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkan AKP, MHP iktidarı şimdi gözünü 6284 sayılı kanuna dikti. İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece ansızın kadınlarını ellerinden alırlarken diyorlardı ki zaten var olan 6284 sayılı kanun gereğini görür. Ama şimdi seçimden önce gördük ki 6284 sayılı yasayı HÜDAPAR, Yeniden Refah Partisi gibi kadın ve LGBT düşmanı partilerle pazarlık konusu yapıyorlar. Bu partilerle pazarlık konusu yaptıkları sadece bir yasa değil bizim hayat bizim haklarımız, bizim kazanımlarımızdır. Onlara buradan bir kere daha sesleniyoruz. Sakın ha sakın 6284 sayılı kanuna dokunmaya cesaret etmeyin. İstanbul Sözleşmesi için sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il nasıl mücadele ettiysek nasıl sokakları isyanımızla doldurduysak 6284 sayılı kanun için de mücadele edecek, haklarımızı hayatlarımızı yaşamlarımızı sizin bu çürümüş düzeninize karşı savunmaya devam edeceğiz.

"NE ONUR YÜRÜYÜŞLERİMİZİ NE PİKNİKLERİMİZİ NE GEZİLERİMİZİ YASAKLAYAMAZSINIZ"

Tüm kadınlar ve LGBTİ'ler sizin baskı, gözaltı, tutuklama saldırılarına karşı hakları, hayatları, kazanımları için mücadele etmekten bir adım geri atmayacak. Bugün, buradan Onur Ayı'ndan bir kere daha sesleniyoruz, ne Onur Yürüyüşlerimizi ne pikniklerimizi ne gezilerimizi yasaklayamazsınız. Biz bu mücadeleden vazgeçmedikçe Onur Ayları, Onur Yürüyüşleri bu memlekette gerçekleşecek. Dokuz yıl aradan sonra dün nasıl Taksim'e çıkıldıysa tekrardan o alanları bu irade ve bu kararlılıkla zapt etmeye devam edeceğiz."