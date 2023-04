KADINLAR BAYRAM YUVALAMASINI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERECEK

GAZİANTEP'te, kadınlar yöreye özgü yapılan ve yüzyıllardır kentte sadece Ramazan Bayramında tüketilen 'yuvalama' için hummalı şekilde çalışıyor. Bu yıl fazla her zamankinden fazla hazırlık yapan kadınlar, yuvalamanın bir kısmını depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gönderecek.

Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan ve geleneksel olarak sadece Ramazan bayramında kahvaltılarda tüketilen yuvalama yemeğini yapan kadınlar bir araya gelerek imece usulü çalışıyor.Ramazan ayının son haftalarına girilince kent genelinde hemen hemen her evde içerisine pirinç unu, yumurta ve çekilmiş kuzu eti konulup yoğrulduktan sonra tek tek nohut büyüklüğünde yuvarlanan yemek bayram sabahı çorba gibi pişirilerek kahvaltıda tüketiliyor.

'BU YIL DEPREM BÖLGESİ İÇİN YAPIYORUZ'

Her yıl olduğu gibi bu yılda bir araya gelen kadınlar, geçen yıllara oranla fazla hamur yoğurarak, depremin vurduğu Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gönderecekler. Gaziantep'e özgü yapılan yuvalama yemeği için imece usulü çalıştıklarını söyleyen Birgül Kılıç, her gün bir komşuları için toplanıp yaptıklarını söyledi. Yuvalamanın çok zahmetli bir yemek olduğunu ve bir kişinin kendi başına yapmasının zor olduğunu dile getiren Kılıç, bu yıl her evin biraz daha fazla yaparak, deprem bölgesine göndereceklerini kaydetti.

Kılıç,"Yuvalama her Ramazan bayramında yaptığımız geleneksel bir yemeğimizdir. İçerisine pirinç, kıyma, yumurta ile hamur yaparız. Bu hamur iyice dinlenir. Dinlenmeden sonra tüm komşular bir araya gelerek nohut boyutunda tek tek yuvarlarız.Yuvarlama işleminden sonra suda kaynatırız. Bayram sabahları ise, eşlerimiz camiden geldiği zaman bu yemek hazır olur. Her sene bu böyledir. Eşlerimiz namazdan gelince soframız hazır olur. Çünkü geçmişte biz anne- babamızdan da böyle gördük. Bu geleneğimizi devam ettiriyoruz. Gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz. Bu yemek olmaz ise, bayram bizim için bayram gibi geçmiyor. Bir kişinin yapması çok zor çünkü zahmetli bir yemek o yüzden komşular bir araya gelerek her gün birimizin evine yapıyoruz. Bu yılda hep beraber bir karar aldık. Hamurumuzu biraz daha fazla yapıp deprem bölgesindeki kardeşlerimize de göndereceğiz. Çünkü normal zamanlarda onlar da bayramı bizim gibi geçirirdi. Evlerinde yuvalama olurdu. O yüzden böyle bir karar aldık ve deprem bölgesine de göndermeyi düşünüyoruz"dedi.

Hatice Uygur ise, her Ramazan Bayramında kahvaltıda yuvalama yaptıklarını söyleyerek, şöyle dedi:

"Yuvalama bizim yöremize ait geleneksek bir yemektir. Çok emekli ve zahmetli bir iş tek tek küçük küçük yapıyoruz. Bir gün önceden et ve nohut ile birlikte hazırlıyoruz. Bayram sabahı kahvaltımızı bu yemekle yapıyoruz. Çok zahmetli olduğu için hep beraber yapıyoruz. Her gün bir komşumuza giderek yapıyoruz."