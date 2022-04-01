Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80 - Haberler

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Galatasaray'a 80-69 yenildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde Galatasaray'a 80-69 yenildi.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi, ilk periyodu 27-26 aldı. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray devreye 49-46 önde girdi. Üçüncü periyotta üçlüklerle etkili olan sarı-kırmızılılar bu bölümü de 66-50 önde tamamladı. Son periyotta oyun disiplininden kopmayan Galatasaray maçı 80-69 kazanmasını bildi.

(Hüseyin Kabukçu/ İHA)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Galatasaray: 80

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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