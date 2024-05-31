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Kadınlar Arasında Dilencilik Kavgası

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Adana'da iki kadın arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınlar, 'Bölgemde dilenemezsin' tartışmasıyla birbirlerine terlik ve çantalarla saldırdı.

ADANA'da, iki kadının "Bölgemde dilenemezsin" diyerek, birbirlerine terlik ve çantalarla saldırdıkları kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu iki kadından biri diğerine sokak ortasında "Benim bölgemde dilenemezsin" dedi. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirilerine terlik ve çantalarla saldırdı. Kavga sokakta bulunanların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Kavga Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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