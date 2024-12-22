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Kadınlar Arası Ev Baklavası Yarışması'nda Birinciliği Sema Balcı Kazandı

Kadınlar Arası Ev Baklavası Yarışması'nda Birinciliği Sema Balcı Kazandı
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İstanbul'da Enstitü İstanbul İSMEK'in düzenlediği 2. Kadınlar Arası Ev Baklavası Yarışması, 21 Aralık'ta gerçekleştirildi. Yarışmanın birincisi Sema Balcı olurken, etkinlik kadın istihdamına destek ve baklavanın tanıtımı amacı taşıdı.

(İSTANBUL)- Enstitü İstanbul İSMEK, BAKTAD iş birliği ve İTO desteğiyle düzenlenen "2. Kadınlar Arası Ev Baklavası Yarışması", 21 Aralık günü gerçekleştirildi. Yufkalarını birincilik için açarken yarışmanın birincisi Sema Balcı aldı.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, Avrupa Birliği'nin (AB) coğrafi işaret listesinde yer alan baklavanın, aslını koruyarak en iyi şekilde üretilmesi için sektöre yeni ustalar kazandırılması adına Enstitü İstanbul İSMEK, BAKTAD iş birliği ve İTO desteği ile ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen "Kadınlar Arası En İyi Ev Baklavası Yarışması"nın ikincisi gerçekleştirildi. Şöhreti dünyaya yayılan baklavanın tanıtımı ve sektörün geleceğine yönelik hazırlanan projeler arasında yer alan yarışma, Enstitü İstanbul İSMEK Fırıncılık ve Pastacılık Okulu'nda dün düzenlendi.

Baklava hamurları birincilik için açıldı

Enstitü İstanbul İSMEK'ten Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında eğitim alan kadın katılımcılar büyük jüri karşısında baklava açtı, pişirdi, şerbetledi ve jüri değerlendirmesi sonrasında ödüllerini aldı.

İstihdam imkanı

Yarışmanın kazananlarını belirlemek için yapılan puanlamada "hamur yoğurma, hamur açma, yağ verme, ceviz atma, dilimleme ve sunum" gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Yarışmanın birincisi Sema Balcı, ikincisi Nadiye Karakaş, üçüncüsü Hatice Sezgin, dördüncüsü Pakize Sağlam, beşincisi ise Hülya Önder oldu. Birincisine istihdam imkanı sunulan yarışmada tüm yarışmacılara kupa, plaket, madalya takdim edildi.

Yarışmanın ödül törenine; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Oktay Özten, Enstitü İstanbul İSMEK Koordinatörü Dr. Canan Aratemür Çimen; BAKTAD ve İTO temsilcileri katıldı.

"'Evde Üret- sat' önemli mottolarımızdan biri"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, törende yaptığı konuşmada, "Enstitü İstanbul İSMEK, ciddi bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün en başında da kadınların istihdama katkısı var. Bu sadece bir iş yeri açmak değil, 'evde üret ve sat' da önemli mottolarımızdan biri. Bu tip organizasyonlar esasında bizim bu yolda verdiğimiz emeklerin de taçlandırılması. O yüzden heyecanla yarışan tüm katılımcılarımıza ve onları bugünlere getiren Enstitü İstanbul İSMEK eğitmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedeflediğimiz tek olgu kadın istihdamı"

İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Oktay Özten ise "Bu yıl BAKTAD'la birlikte ve İTO desteği ile ikincisini düzenlemiş olduğumuz bu yarışma, Enstitü İstanbul İSMEK olarak kadınların istihdamına yönelik yaptığımız çalışmalardan sadece biri. Kadınların daha güçlü olabilmeleri için 152 eğitim merkezimizde verdiğimiz ücretsiz eğitimler sayesinde istihdamda kadın sayısını yükseltmek en büyük hedefimiz. Bugün burada yarışan tüm kadın katılımcılarımıza da bundan sonraki kariyer hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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