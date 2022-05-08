Kadınlar, Anneler Günü'nde Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüdü

BİTLİS (DHA) - VAN Gölü Aktivistleri Derneği organizatörlüğünde, "Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Van Gölü kapalı bir havza, gittikçe de maalesef kirleniyor. Bu kirliliğin önüne geçmek için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Van Gölü'ne ve içinde barındırdığı güzelliklere dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için 2015 yılında 7 gönüllü ile başlayan Van Gölü Aktivistleri, bu süre içinde dernekleşti ve binlerce gönüllüyle çalışmalarını sürdürdü. Dernek üyeleri " Van Gölü Kirlenmesin" sloganıyla Van ve Bitlis'te birçok etkinliğe imza attı, göl etrafında çöp toplayarak bisiklet turu yapan üyeler, "Kışın da yüzülür" diyerek göle girdi.