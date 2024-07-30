Üye Girişi
Haberler

Kadınlar Ağrı Dağı'na Tırmanış Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadınlar, Ağrı Dağı'na tırmanarak kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Ağrı Dağı'na ücretsiz tırmanış etkinliği düzenleyen dernek, bölgeyi tanıtmak ve kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla bu tür etkinliklere devam edecek.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluşan kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için Ağrı Dağı'na tırmanış yaptı.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama ve Kurtarma Derneğince yaklaşık 3 yıldır kadına şiddete dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Dernek Başkanı Ahmet Ertuğrul, bu kapsamda Ağrı Dağı'na tırmanış etkinliği için ülkenin farklı illerinden gelen kadınları otelinde ağırladı.

Daha sonra Ertuğrul'un liderliğinde tırmanışa geçen 8 kadın, ilk geceyi 3 bin 200 rakımdaki kamp alanında geçirdi.

Ekip, ikinci gün yeniden tırmanışa geçerek saatlerce süren zorlu yolculuğun ardından 4 bin 200 rakımda yer alan kamp alanına ulaştı.

Burada bir süre vakit geçiren ekip, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" pankartı açtıktan sonra, olumsuz hava koşulları nedeniyle dönüş kararı aldı.

Dernek Başkanı Ertuğrul, AA muhabirine, bölgeyi tanıtmak ve kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için ücretsiz etkinlikler düzenlediğini söyledi.

"Paraşüt Ahmet" olarak bilindiğini ve 41 yıldır rehberlik yaptığını anlatan Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Bunun 28 yılında dağ rehberliği, 13 yıl da kültür rehberliği yaptım. Türkiye'nin sayısız yerlerine gittim, yürüyüşler yaptım. Böylece sayısız dostluklar edindim. Ağrı Dağı sevdamıza 1982 yılında başladık. Dernek olarak 3 yıldır bölgeyi tanıtmak ve batı illerinden insanların buraları görmesi için ücretsiz etkinlikler düzenliyorduk. Biz de bu anlamda Hazreti Nuh'un torunları olarak, insanları Ağrı Dağı'na davet etmek istedik. Bu kapsamda Ağrı Dağı'na ücretsiz tırmanışlar düzenledik."

Ertuğrul, sonraki süreçte bu etkinlikleri "Kibele'nin Çığlığı"nda kadına şiddete dikkati çekmeye çevirdiklerini ve buna yönelik ücretsiz programlar düzenlediklerini anlattı.

Bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getiren Ertuğrul, "Türkiye'nin her köşesinden kadınları davet ediyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ağrı Dağı ve Süphan Dağı gibi zirve etkinlikleri yapıyoruz. Otelimiz de var. Otelimizdeki 38 odayı, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için kadınların hizmetine sunuyoruz." dedi.

İtalya'dan gelen Serap Kerimoğlu ise Ağrı Dağı'nı çok merak ettiğini belirterek, "Ağrı Dağı'na tırmanmak için 4 uçak değiştirerek geldim. Buraya tırmanmak için eşimi, çocuğumu ve işimi geride bırakıp geldim. Ağrı Dağı'na ilk defa geldim ve burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Denizli'den gelen Makbule Çeşmecioğlu da uzun yıllardır dağlara tırmandığını ve en yüksek tırmanışı Ağrı Dağı'nda yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Tuğçe Topçu, etkinliği düzenleyip kendilerini ağırlayan Ertuğrul'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ağrı Dağı Türkiye Ağrı Kadın Güncel Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title