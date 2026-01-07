Kadın Mitingi Bileşenleri'nden Çağrı: "Geleceğimiz İçin 10 Ocak'ta Tandoğan'da Kadın Mitingi'nde Buluşalım"

(ANKARA)- Kadın Mitingi Bileşenleri, "Her güne kadın cinayetiyle uyanmak istemiyoruz. Yarınımızı, geleceğimizi görmek, yoksulluk ve yoksunluk döngüsünü kırmak istiyoruz. Yıllardır mücadelemizle kazandığımız haklarımıza, yaşamlarımıza ve özgürlüklerimize sahip çıkıyor, geleceğimiz için 10 Ocak 2026'da Ankara Tandoğan'da, Kadın Mitingi'nde buluşuyor, hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz" açıklamasını yaptı.

Kadın Mitingi Bileşenleri, "Haklarımız, Hayatlarımız ve Özgürlüğümüz için Bir Aradayız" başlığıyla 10 Ocak'ta yapılacak miting için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm kadınları haklarımıza, hayatlarımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Katledilmeye, yok sayılmaya, hakkımızdaki kararları erkeklerin vermesine, yaptığımız işin, emeğimizin değersiz görülmesine, bizi yoksulluğa mahküm eden politikalara karşı yaşam hakkımıza, kazanımlarımıza ve özgürce yaşama irademize sahip çıkalım. 'Kadın düşmanı düzeninize karşı buradayız, bir aradayız' diyelim, ülkenin dört bir yanından kadınlarla 10 Ocak'ta Ankara'da Kadın Mitingi'nde buluşalım.

Siyasi iktidarın kadın düşmanı politikaları doğrudan yaşam tarzımızı ve haklarımızı hedef alıyor. Anayasa yok sayılıyor, uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımız gasbediliyor. Evlerimiz, sokaklar, kampüsler, işyerlerimiz güvenli değil. Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemeye yarayan araçlar teker teker elimizden alınıyor. Şiddeti önlemenin ve etkili soruşturma ile ceza süreçlerini işletmenin en önemli dayanağı olan İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkıldı, şimdi de 6284 sayılı Yasa'nın uygulanması kolluk kuvvetlerinin inisiyatifine bırakılıyor.

"Kadınların ve çocukların şiddetsiz bir ortamda yaşama hakkı elinden alınıyor"

İktidarın yargı paketlerindeki infaz aflarıyla getirdiği cezasizlik düzeninde başta kadınların ve çocukların yaşam hakları olmak üzere toplumun şiddetsiz bir ortamda yaşama hakkı elinden alınıyor. Son yıllarda engelli çocuk annelerinin gelecekten umudu kestikleri için çocuklarını öldürüp intihar ettiği vakalar artarak çoğalıyor. Engelli kadın ve kız çocuklarına yönelik taciz ve tecavüz olayları da her gün artmaktadır.

Ekonomik ve sosyal politikalar ile yoksulluğa, güvencesizliğe ve kamusal alandan dışlanmaya itiliyoruz. Veriler her dönemde en yüksek işsizliğin Kadınlar olarak işsizliğe, düsük ücretli ve güvencesiz islere mahküm ediliyoruz, kadınlarda olduğunu gösteriyor. Üniversite mezunu olmak istihdama erişmeye yetmiyor, diplomalı işsizler olarak umutsuzluğa itiliyoruz. Yasalara müdahalelerle kadınlara ve LGBTİ artılara karşı bir nefret örgütleniyor ve yaygınlaştırılıyor. Laiklik ilkesine aykırı cuma hutbeleriyle yaşam biçimimiz ve haklarımız hedef alınıyor. Savaş politikaları toplumsal barışı zedeliyor, barış içinde eşit, özgür yaşama talebimiz yok sayılıyor.

"Artık yeter"

Artık yeter! Her güne kadın cinayetiyle uyanmak istemiyoruz. Yarınımızı, geleceğimizi görmek, yoksulluk ve yoksunluk döngüsünü kırmak istiyoruz. Yıllardır mücadelemizle kazandığımız haklarımıza, yaşamlarımıza ve özgürlüklerimize sahip çıkıyor, geleceğimiz için 10 Ocak 2026'da Ankara Tandoğan'da, Kadın Mitingi'nde buluşuyor, hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz."

KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher de ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, başka şehirlerden de miting için çağrı yapıldığını, iş yerlerinde örgütlenme faaliyetleri yürüttüklerini dile getirdi. KESK ve emekçiler olarak, kadına yönelik geliştirilen aile politikalarına ve kadın kimliğinin görmezden gelinmesine karşı alanda olacaklarını kaydetti.